Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран в связи с угрозой нацбезопасности.

"После учета целей внешней политики, национальной безопасности и целей США по борьбе с терроризмом я принял решение полностью ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Эти ограничения распространяются как на въезд иммигрантов, так и на неиммиграционный въезд", - говорится в указе Трампа, который опубликовал Белый дом.

В документе также говорится, что принято решение "частично ограничить въезд граждан следующих семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы".