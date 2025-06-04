В Беллегпроме озвучили стоимость новой школьной формы "без портфеля"

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина сегодня на пресс-конференции прикинула, во сколько обойдется школьная форма в новом учебном году, правда "без портфеля".

"Мы в этом году уже мониторили комплектность, думаю, что стоимость школьной формы будет где-то от 270 рублей. Понятно, что диапазон цен абсолютно разный, как и материал, и фасон, и трудоемкость изготовления. Все зависит от того, что входит в комплект, наличия вышивки, отделки. Но за 350 рублей, думаю, можно будет одеть ребенка полностью, правда, без портфеля", - сказала Лугина.

По ее словам, уже подготовлено более 1 млн единиц продукции для школьников на новый учебный год. Но при необходимости работники Беллегпрома готовы дошить определенную модель.

"Мы готовы реагировать. Потому что как бы мы ни готовились, как показывает практика, всегда чего-то кому-то не хватит, хотя, казалось бы, на рынке есть все. Бывает, так складывается выбор покупателей, что какая-то одна модель зашла у населения, и все хотят брюки или юбку именно такой конструкции. И тогда приходится в августе быстро подхватывать и дошивать эти юбки или брюки до середины сентября, чтобы удовлетворить трендовый спрос на ту или иную модель. К этому мы готовы", - заверила председатель концерна.