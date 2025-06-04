Tesla сокращает продажи в Китае восьмой месяц подряд из-за ценовой войны

Годовые продажи произведенных в Китае электрокаров Tesla снизились в мае на 15% до 61 662 авто. Об этом пишет Reuters.

По данным Китайской ассоциации легковых, это уже восьмой месяц подряд с падением на фоне жесткой ценовой войны на крупнейшем авторынке мира.

В апреле спад составил 6%, но по сравнению с апрелем этого года продажи выросли на 5,5%. Речь идет о моделях Model 3 и Model Y, которые продаются как на внутреннем рынке, так и экспортируются в Европу.

Tesla пытается стимулировать спрос в Китае - крупнейшем для себя рынке в первом квартале - в частности, предлагая перенос функций "умного" автопилота на новые авто до конца июня. Также модели 3 и Y впервые включены в госпрограмму по продвижению электрокаров в сельской местности.

Компания оказалась под давлением новых конкурентов с более дешевыми, но высокотехнологичными моделями. С 2023 года Tesla фактически запустила масштабную ценовую войну, в которой уже участвуют более 40 брендов.

На рынке Китая ситуацию еще больше обострил BYD, который в конце мая снизил цены на более чем 20 моделей. За ним последовали и другие автопроизводители - Geely и Chery. В ответ власти Китая призвали остановить "изнурительную" ценовую борьбу.

Между тем годовые продажи пассажирских авто BYD в мае выросли на 14,1% до 376 930 единиц. Это меньше, чем в апреле, когда рост был 19,4%.