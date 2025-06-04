ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Свое решение в ЕК мотивировали "продолжением незаконных атак России" и "нестабильной ситуацией в Украине".

В Брюсселе порекомендовали странам ЕС предоставить возможность украинцам, которые успешно интегрировались в общество принимающей страны, получить соответствующий национальный статус, включая виды на жительство на основе трудоустройства, образования, исследовательской деятельности или статус долгосрочного резидента.

Рекомендации учитывают также и потребности беженцев, которые хотят вернуться в Украину. Чтобы обеспечить их постепенное возвращение и реинтеграцию, в ЕК предложили организовывать ознакомительные визиты, которые позволят украинцам, колеблющимся по поводу возвращения, "принять обоснованное решение".

Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам-членам в сотрудничестве с украинскими властями создавать Unity Hubs - многоцелевые информационные центры, способствующие как интеграции беженцев в странах ЕС, так и их возвращению домой в Украину. ЕК обещает профинансировать их из бюджета Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Для регулирования всех процессов Еврокомиссия решила назначить специального уполномоченного по вопросам украинцев в ЕС.

Чтобы предложение ЕК по продлению временной защиты для украинцев и предложение о рекомендациях вступило в силу, его должен официально принять Европейский совет.