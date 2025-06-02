Французских работодателей обязали лучше защищать рабочих от жары

В Трудовой кодекс Франции были добавлены новые положения, призванные лучше защитить работников от рисков, связанных с жарой.

Постановление, направленное на усиление обязательств работодателей, опубликовано в Официальном мониторе, сообщает Le Figaro.

В случае выявления риска "причинения вреда здоровью и безопасности работников, связанного с воздействием эпизодов экстремальной жары", работодатель должен, в частности, изменить организацию труда путем принятия мер, направленных на "адаптацию рабочего времени, приостановку выполнения тяжелых задач в самое жаркое время и лучшее регулирование периодов отдыха", считают в Министерстве труда.

Согласно новым правилам, работодатель также должен обеспечить доступ к питьевой воде, из расчета не менее трех литров в сутки на одного человека – при отсутствии проточной воды. Он также должен предоставить соответствующий комбинезон, шапки и очки. Сами рабочие места должны быть спроектированы таким образом, чтобы снизить воздействие солнечной радиации и накопление тепла.

Постановление вступит в силу с 1 июля.