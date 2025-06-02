Последнее обновление: 02.06.2025 15:07

Минпром предлагает белорусам обсудить полугодовое лицензирование импорта аккумуляторных батарей

Министерство промышленности Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина «О лицензировании импорта аккумуляторных батарей».

Проектом предлагается введение меры нетарифного регулирования в виде автоматического лицензирования ввоза аккумуляторных батарей сроком на 6 месяцев.

В частности, по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством промышленности осуществляется ввоз аккумуляторных батарей, классифицируемых кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 8507 10 200 2, 8507 10 200 3, 8507 20 200 0, 8507 20 800 1, 8507 20 800 8.

Свои замечания и предложения можно высказать с 2 по 12 июня 2025 г.



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