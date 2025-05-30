Последнее обновление: 30.05.2025 17:36

Финляндия планирует возглавить в ЕС проект по применению военных квантовых технологий

Финляндия предложила Евросоюзу проект, связанный с военными квантовыми технологиями (QUEST). Об этом сообщило Минобороны страны.

"Мы серьезно относимся к внедрению квантовых технологий как части нашего оборонного потенциала. Проект QUEST, который реализуется совместно с нашими европейскими партнерами, закладывает основу для применения квантовых технологий в обороне", - сказал глава министерства Антти Хаккянен.

Основное внимание в рамках проекта уделяется применение квантовых технологий в военных целях, включая позиционирование, наблюдение за районом и противовоздушная и противоракетная оборона.

Проект, предложенный Финляндией, вызвал самый широкий интерес из 11 новых проектов, которые в настоящее время создаются в рамках Постоянного структурированного сотрудничества ЕС.

К проекту присоединяются Германия, Дания, Латвия и Италия, а также Швеция, Греция и Нидерланды в качестве наблюдателей.



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