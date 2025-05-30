Во Франции запретят курение в большинстве общественных мест

Во Франции с 1 июля 2025 года вступит в силу запрет на курение в большинстве общественных мест.

Запрет будет действовать на пляжах, в парках и садах, поблизости к школам, на остановках общественного транспорта и спортивных площадках. Он был обоснован тем, что во всех этих местах могут присутствовать дети, которых необходимо защитить от табачного дыма.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до €135, сообщает AFP.

Запрет не распространяется на открытые террасы кафе, а также на вейпы.

Считается, что от связанных с курением проблем со здоровьем во Франции ежегодно умирают около 75 тысяч человек.

По данным недавнего опроса общественного мнения, запрет на курение в общественных местах поддерживают 62% французов.