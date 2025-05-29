Сейм Латвии обязал депутатов общаться только на латышском языке

Сейм Латвии принял изменения в свой внутренний распорядок, согласно которым парламентарии должны использовать только латышский язык как государственный в рабочих помещениях и во время общения с гражданами, передает LSM.

«Сейм принял в третьем — окончательном — чтении поправки к Регламенту сейма, которые, среди прочего, законодательно закрепляют, что депутаты в общении друг с другом и с гражданами в помещениях сейма используют государственный язык», - отмечает новостной портал.

Дальнейшее применение иностранных языков в здании сейма будет квалифицироваться как «противозаконное действие».

Ранее в августе 2024 года власти Латвии сообщали о введении запрета на изучение русского языка как второго иностранного в школах. С 2026 года учащиеся средних и старших классов в Латвии должны будут выбрать второй иностранный язык для изучения из списка официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны.