DeepSeek выпустил обновленную модель искусственного интеллекта R1

Китайская компания DeepSeek представила обновленную модель на основе искусственного интеллекта DeepSeek R1, усилив тем самым свою конкуренцию с OpenAI, разработчиком популярного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает CNBC.

По данным сайта LiveCodeBench, который сравнивает модели ИИ по различным метрикам, обновленная модель DeepSeek R1 немного уступает моделям рассуждений OpenAI o4-mini и OpenAI o3.

Эта модель рассуждений DeepSeek R1 означает, что искусственный интеллект может выполнять более сложные задачи с помощью пошагового логического мыслительного процесса.

Отмечается, что сама DeepSeek стала известна в мире в этом году после того, как ее бесплатная модель рассуждений R1 с открытым исходным кодом превзошла конкурентов, включая Meta и OpenAI.

Его низкая стоимость и короткие сроки разработки шокировали мировые рынки, вызвав опасения, что американские технологические гиганты перерасходуют деньги на инфраструктуру.