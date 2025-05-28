OpenAI тестирует функцию входа в другие приложения через ChatGPT

OpenAI исследует способы входа пользователей в сторонние приложения с помощью учетной записи ChatGPT. Об этом компания сообщила в блоге.

Сейчас разработчикам предлагают заполнить форму и протестировать подобную интеграцию. Просят указать этап развития приложения, как взимают плату с пользователей за функции искусственного интеллекта и какие API OpenAI используют.

Ранее OpenAI запустила функцию "Вход с помощью ChatGPT" для разработчиков Codex CLI. Это агент для разработки ПО. Эта функция позволила разработчикам подключить свои учетные записи ChatGPT Free, Plus или Pro к своим аккаунтам в Codex.

Как пишет TechCrunch, возможность войти в приложение с помощью ChatGPT может помочь OpenAI конкурировать с Apple, Google и Microsoft. Ведь те также предлагают быстрый способ входа в посторонние программы.