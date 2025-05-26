Пакистан выделит 2 ГВт электроэнергии для майнинга биткоинов

Пакистан выделит 2000 мегаватт (МВт) электроэнергии на первом этапе национальной инициативы по энергообеспечению майнинга биткоинов и центров обработки данных искусственного интеллекта. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

Эти мощности являются частью планов Пакистана использовать избыток электроэнергии для майнинга биткоинов и центров обработки данных искусственного интеллекта, передает Reuters.

Инициативу возглавляет Пакистанский криптовалютный совет, поддерживаемый правительством орган, который является частью более широкой стратегии монетизации избыточной электроэнергии, создания высокотехнологичных рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций, заявили в министерстве.

Выделение мощностей является первым этапом более широкого, многоэтапного развертывания цифровой инфраструктуры.

Энергетический сектор Пакистана борется с высокими тарифы на электроэнергию и избыток генерирующих мощностей. Стремительное распространение солнечной энергетики еще больше усложнило ситуацию, поскольку все больше потребителей обращаются к альтернативным источникам энергии, чтобы уменьшить высокие затраты.