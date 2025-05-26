На республиканских дорогах Беларуси с 26 мая начинают действовать сезонные ограничения

В Беларуси с 26 мая 2025 года начинают действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин при проезде по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением Минтранса № 36 от 26 апреля ограничения будут действовать по 31 августа в дневное время суток с 11.00 до 20.00 при температуре воздуха более 25 градусов. Нагрузка на ось транспортных средств не должна превышать 6 тонн.

Сезонные ограничения не распространяются на пассажирские транспортные средства, перевозки отдельных грузов, в том числе животных, колесные сельскохозяйственные тракторы и др.

Постановлением также утвержден перечень республиканских автодорог и их участков, на которых не будут действовать сезонные ограничения нагрузки на ось.