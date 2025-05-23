Последнее обновление: 23.05.2025 18:18

В Беларуси возбудили уголовные дела о получении и даче взяток в сфере закупок

Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью после проведенной совместно с УБЭП УВД Минского облисполкома проверки возбудило два уголовных дела о получении и даче взяток по статьям 430 и 431 Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о выявленной на крупном предприятии схеме передачи незаконных вознаграждений в сумме более 48 тысяч рублей.

«Взятки предназначались за положительные результаты конструкторских испытаний и допуск изделий в серийное производство, обеспечение выбора конкретного предприятия в качестве поставщика и заключения с ним договоров поставки. К уголовной ответственности привлекается и взяткодатель», - говорится в сообщении.

В нем также заявляется, что для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в подразделения Следственного комитета, ход их расследования взят на контроль.

В Генпрокуратуре не называют предприятие, но отмечают, что в структуре коррупционной преступности факты взяточничества составляют практически половину. Более 70% взяток передаются и принимаются в сфере закупочной деятельности, что «приводит к экономическим потерям и искажает основы свободной конкуренции».

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование