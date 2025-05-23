Дания повысила пенсионный возраст до 70 лет

Пенсионный возраст в Дании увеличится до 70 лет в 2040 году после того, как парламент в четверг принял соответствующий план. Об этом сообщает The Local.

Люди, которые родились после 31 декабря 1970 года, должны будут работать на год дольше, чем те, кто родился до этой даты, прежде чем получить право на государственную пенсию.

Сейчас возраст выхода на государственную пенсию в Дании составляет 67 лет. В 2030 году он вырастет до 68 лет, а в 2035 году – до 69 лет.

Голосование в четверг подтвердило, что он вырастет в 2040 году до 70 лет – когда люди, родившиеся после 1970 года, должны будут выйти на пенсию.

Постепенное повышение является результатом долговременного соглашения о социальном обеспечении от 2006 года, которое привязало пенсионный возраст к росту продолжительности жизни. Соглашение предусматривало повышение пенсионного возраста на один год каждые пять лет.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила в прошлом году, что ее Социал-демократическая партия хочет пересмотреть автоматический механизм, который зависит от одобрения парламента, как только пенсионный возраст достигнет 70 лет.

"Мы больше не верим в автоматическое повышение пенсионного возраста", – сказала она тогда.

"По нашему мнению, нельзя просто продолжать говорить, что люди должны работать на год дольше, поэтому наше четкое заявление заключается в том, что соглашение должно быть пересмотрено", – сказала она.

Фредериксен не исключила дальнейшего повышения пенсионного возраста после 70 лет в будущем, но отметила, что темпы повышения должны отличаться от нынешней системы.

Правительственная комиссия предложила в 2022 году модель, которая уменьшает связь между ожидаемой продолжительностью жизни и пенсионным возрастом, чтобы увеличение продолжительности жизни не приводило автоматически к эквивалентному увеличению права на пенсию.

Эта модель может быть реализована без угрозы для долгосрочной устойчивости государственных финансов, заявила тогда комиссия.