Палата представителей штата Техас поддержала создание биткоин-резерва

Палата представителей штата Техас одобрила законопроект SB 21 о создании стратегического резерва первой криптовалюты.

За документ проголосовали 105 законодателей при 23 против. Его направили губернатору на подпись.

Перед голосованием в документ внесли поправку: кроме цифрового золота, в резерв включат другие активы только при рыночной капитализации от $500 млрд в течение двух лет. Ранее требовалось 12 месяцев.

«Биткоин — единственный актив, соответствующий этим критериям. Его капитализация превышает $2 трлн», - отметили в Bitcoin Laws.

Гендиректор Satoshi Action Fund Деннис Портер подчеркнул важность продвижения законопроекта.

Он отметил, что Техас станет третьим штатом США после Нью-Гэмпшира и Аризоны с подобной инициативой.

Экономика региона оценивается в $2,6 трлн, опережая Канаду и Австралию. Принятие закона может усилить институциональное внедрение криптовалют в стране.

Между тем в мае во Флориде прекратили рассмотрение двух документов, разрешающих вложение государственных средств в биткоин.

В таких штатах, как Оклахома, Монтана, Пенсильвания, Северная и Южная Дакота, а также Вайоминг, попытки создать стратегический биткоин-резерв также провалились.