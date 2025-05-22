В Абу-Даби создадут ИИ-город за $2,5 млрд

Расположенная в Абу-Даби компания Bold Technologies в партнерстве с ИИ-фирмой My Aion запустила инициативу «умный город».

Ее суть — преобразование городской инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта.

Стороны объявили о разработке платформы под названием Aion Sentia Cognitive City, которая призвана управлять сложными городскими системами. Она будет работать на базе разработанного My Aion ИИ-движка Maia. Проект нацелен на оптимизацию и управление системами энергетики, образования, здравоохранения, транспорта и цифровых услуг.

Стоимость инициативы оценили в $2,5 млрд. Она реализуется по модели Build-Operate-Transfer.

«Этот проект будет способствовать созданию рабочих мест для граждан ОАЭ, стимулировать местные инновации и вносить значительный вклад в национальную экосистему искусственного интеллекта», - отметил CEO BOLD Technologies Тани Аль Тани Аль Фаласи.

После выхода проекта в Абу-Даби планируется его расширение на международный рынок. Запуск ожидается через полтора года.

Bold Technologies — дочерняя фирма конгломерата Bold Holdings.