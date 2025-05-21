Польша будет производить электронику для ЗРК Patriot

В Польше началось строительство завода, который будет производить электронные компоненты для оснащения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Именно для этого и предназначены офсетные соглашения - размещение сервисных и производственных мощностей в Польше. Сегодня началось строительство Военного центра электроники при Центре исследований и разработок военно-морской техники", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, этот завод будет производить электронику для продвинутых радаров LTAMDS, используемых в системе ПВО Wisla.

Wisla - создаваемая Польшей система противовоздушной обороны средней дальности, в состав которой, в частности, входят ЗРК Patriot. В конце декабря 2024 года было заявлено о том, что она достигла оперативной готовности. Сейчас реализуется вторая фаза программы Wisla, в частности, с США заключен контракт на поставку и интеграцию системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS.

Радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) призван заменить используемые сейчас на ЗРК Patriot системы. Новая РЛС, как сообщает разработчик, Radeon, обеспечивает 360-градусный охват, обладает улучшенными значительно возможностями обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая баллистические и крылатые ракеты, беспилотники.