Билеты на поезда БЖД утром 21 мая не будут продаваться онлайн

Билеты на поезда Белорусской железной дороги (БЖД) утром 21 мая не будут продаваться онлайн и в приложении. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

«21 мая 2025 года с 09.45 до 12.00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) официального интернет-сайта Белорусской железной дороги rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении.

Для покупки и возврата билетов необходимо обращаться в кассы БЖД.

В поезда с ненумерованными местами можно также оформить проезд в терминалах самообслуживания.