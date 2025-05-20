Франция собирается содержать наркобаронов в тюрьме в джунглях

Франция строит тюрьму в джунглях Французской Гвианы для самых опасных преступников, и ожидается, что учреждение откроется в 2028 году. Это будет тюрьма строгого режима, в которой будут содержаться наркобароны.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что решил построить тюрьму строгого режима в Гайане, сообщает The Telegraph.

"Шестьдесят мест, тюрьма крайне строгого режима и одна цель: устранить самых опасных фигур, вовлеченных в наркоторговлю. Моя стратегия проста: победить организованную преступность на всех уровнях. Здесь, в Гайане, в начале маршрута наркотрафика, и на материковой Франции, нейтрализовав лидеров сети", – сказал Дарманен.

Министерство юстиции также объявило, что оно отправит и осужденных исламистских радикалов в тюрьму в джунглях. Для них зарезервировано 15 мест.

Французское правительство пообещало усилить борьбу с наркотиками и связанной с ними преступностью. В феврале министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что Франция столкнулась с цунами, связанным с наркотиками.

Французский парламент также одобрил в апреле закон о борьбе с наркотиками и связанной с ними преступностью. Он позволит властям отправлять самых опасных наркоторговцев в тюрьмы строгого режима