В Украине начнут засчитывать в страховой стаж время работы в другом государстве

Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для назначения пенсии по возрасту. Об этом говорится в правительственном постановлении № 562, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению, от 16 мая этот порядок определяет механизм подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве (при наличии) для определения права на назначение пенсии по возрасту при условии зачисления таких периодов работы в страховой стаж (стаж работы) согласно законодательству соответствующего государства в случае отсутствия необходимого страхового стажа.

В постановлении отмечается, что периоды работы лиц в другом государстве, с которым заключен международный договор Украины, засчитываются в страховой стаж лиц, проживающих в Украине, на условиях такого международного договора.

В частности, лица, работавшие в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж для назначения пенсии, прилагают к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы.

Если по содержанию документов невозможно подтвердить зачисление периодов работы в другом государстве в страховой стаж согласно законодательству соответствующего государства или если лицо не подало подтверждающих документов, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение 5 рабочих дней после поступления заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами подает в МИД запрос для направления в течение 5 рабочих дней со дня его получения по дипломатическим каналам другому государству и органу, осуществляющему пенсионное обеспечение в другом государстве, запроса о предоставлении подтверждающих документов.

После поступления в территориальный орган ПФУ подтверждающих документов периоды работы, указанные в них, засчитываются в страховой стаж лица в календарном исчислении для определения права на назначение пенсии.

Также кабмин утвердил порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж.