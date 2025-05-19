Xiaomi инвестирует почти $7 млрд в разработку собственных микрочипов

Китайская Xiaomi планирует инвестировать в ближайшее десятилетие 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов.

"Чипы - это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если хотим стать великой технологической компанией", - написал основатель компании Лэй Цзюнь в соцсети Weibo.

По его словам, компания представит свой первый процессор, Xring O1, в четверг.

Также в четверг состоится презентация электромобиля YU7, который, как ожидается, сможет составить конкуренцию Model Y от Tesla на китайском рынке.

Xiaomi начала продавать свой первый электромобиль, седан SU7, в прошлом году. С декабря продажи SU7 в Китае опережают продажи Model 3 производства Tesla.