В Казахстан привезли самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии

В Казахстан прибыл самый мощный компьютер в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Его производительность составляет около двух экзафлопс. Производительность в один экзафлопс означает, что машина может выполнять квинтиллион (число с 18 нулями) операций в секунду.

«Это первый в истории Центрально-Азиатского региона суперкомпьютерный кластер. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений», - отметили в министерстве.

Суперкомпьютер установят в новом дата-центре Министерства цифрового развития. Доступ к нему получат стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты — для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры, а также компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы.

По мнению чиновников, поставка суперкомпьютера открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане. В министерстве также обратили внимание на то, что с этой поставкой Казахстан впервые применил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС.

Поставщика суперкомпьютера в ведомстве не назвали, напомнив, однако, что во время недавнего визита в Казахстан наследного принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна состоялось открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. Тогда же между казахстанским Минцифры и этой компанией было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в республике.