Последнее обновление: 19.05.2025 16:05

На Канарских островах протестуют против засилья туристов

Тысячи людей вышли на протест против массового туризма на Канарских островах Испании в воскресенье, 18 мая, призывая власти защитить местных жителей от роста цен на жилье, пробок на дорогах и перегрузки служб. Об этом сообщает Reuters.

Под лозунгом "Канарские острова имеют предел" демонстранты вышли на улицы главных островов архипелага и в нескольких городах материковой Испании. Некоторые скандировали лозунги о влиянии туризма на водоснабжение.

По официальным данным, ежемесячно Канарские острова посещают более 1 миллиона иностранных туристов, тогда как местное население составляет всего 2,2 миллиона человек.

Испания, которая в 2024 году приняла рекордное количество туристов, ожидает еще больше посетителей в этом году.

В Испании ранее прошли несколько протестов против чрезмерного туризма в других популярных курортных местах – в частности на Майорке, в Барселоне и Малаге.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование