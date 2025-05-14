В странах ЕАЭС готовятся к взаимному признанию ученых званий

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила в государства Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственного согласования проект соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях.

Как сообщает ЕЭК, соглашением предусмотрено прямое признание документов об ученых званиях, присвоенных в государствах Союза, в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной научной деятельности в других государствах ЕАЭС.

«Соглашение создаст дополнительные стимулы для трудоустройства ученых в странах ЕАЭС, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом. Уверен, что этот инструмент позволит привлечь талантливых специалистов и будет стимулировать развитие инноваций в наших государствах», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

В мае 2024 года вступило в силу соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС.