Польша провела первый запуск суборбитальной ракеты

Военный институт технологий вооружения Польши (WITU) сообщил о первом запуске демонстрационного образца суборбитальной твердотопливной ракеты.

Испытание состоялось 15 апреля 2025 года на Центральном полигоне ВВС Польши в Устке.

Ракета стартовала в одноступенчатой конфигурации. Высота подъема составила 10 км. На этом этапе разработчики проверили работу двигателя, систему управления, аэродинамику, телеметрию и функцию аварийного прекращения полета. Все системы отработали штатно. Бортовая автоматика завершила полет по заданному сценарию.

Польское правительство еще в 2020 году назначило Военные авиационные заводы № 1 (WZL-1) головной организацией проекта по созданию трехступенчатой ракеты. В консорциум также вошли WITU и компания ZPS Gamrat. Финансирование обеспечивает Национальный центр исследований и разработок.

Проект Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna (TRS) предполагает доставку до 40 кг полезной нагрузки на высоту более 100 км. Основная задача — выведение научной аппаратуры в верхние слои атмосферы. WITU подчеркнул, что наработанные технологии могут применяться и в оборонных целях.

Летом команда планирует провести новые испытания — уже с добавлением второй ступени. В случае успешного запуска разработчики рассчитывают вывести в воздух полноценную трехступенчатую ракету до конца 2025 года.

Год назад Польша впервые запустила собственную суборбитальную ракету на жидком топливе. Ракета ILR-33 AMBER 2K достигла высоты 101 км с полигона в Норвегии. Thorium Space подала заявку на ее использование в исследовательских миссиях. Регулярные пуски польских суборбитальных систем намечены на период 2025-2027 годов. Новых данных по этому направлению пока не поступало.