Два региона России охватили масштабные пожары

В двух российских регионах вспыхнули масштабные пожары.

В Бурятии с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации, сообщают местные власти.

Согласно информации, в Бурятии зафиксированы 22 активных пожара площадью более 53 тысячи гектаров. Жителям строго-настрого запретили заходить в лес. Местные власти пригрозили административной и уголовной ответственностью за несоблюдение правил пожарной безопасности.

В соседнем Забайкалье также сообщают о масштабных лесных пожарах: зафиксировано 47 очагов возгорания на площади 485 тысяч гектаров.