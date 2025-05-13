Последнее обновление: 13.05.2025 18:08

В Великобритании расширили список "ремесел под угрозой исчезновения"

В Британии список традиционных ремесел, которым грозит исчезновение, расширился до 72. Об этом сообщает The Guardian.

Неофициальный перечень ремесел "под большой угрозой исчезновения", который ведет в Британии негосударственная организация Heritage Crafts, за последние два года расширился с 62 до 72.

В частности, перечень пополнило традиционное накрытие крыш соломой с характерными для Уэльса чертами – закругленным внешним краем.

Еще одно вымирающее ремесло – резьба деревянных фигур для носовой части судов. Несколько мастеров, унаследовавших традицию, еще живы, однако у них сейчас нет учеников.

Под угрозой оказалось также ювелирное дело.

Общий перечень ремесел, которые могут остаться без живых "носителей умений" с течением времени, вырос до почти сотни. В то же время за этот период ни одно ремесло не провозгласили "вымершим", а некоторые даже начали возрождаться – как, например, плетение традиционных корзин, изготовление седел и деревянных тарелок, которые вырезают из цельного куска дерева с помощью специального станка.



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