В Китае наступила эпоха 5G-A

В последние дни все больше китайских пользователей замечают, что значок на экранах их мобильных телефонов незаметно изменился с 5G на 5G-A, пишет онлайн-издание «Жэньминь жибао».

5G-A, полное название которого — 5G-Advanced, представляет собой усовершенствованную версию технологии 5G. По сравнению с 5G, 5G-A может обеспечить 10-кратное улучшение сетевых возможностей, таких как скорость, снижение задержки и количество подключений.

5G-A также накапливает ценный опыт для разработки стандартов и внедрения технологии 6G.

Эксперты заявили, что в настоящее время операторы Китая уже развернули тестовые сети 5G-A в 31 административной единице страны, что, как ожидается, предоставит поддержку 50 млн пользователей. Это также было подтверждено во многих регионах мира, включая Европу, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Эксперты ожидают, что использование 5G-A ускорит процесс информатизации, цифровизации и интеллектуализации во всех отраслях.

Кроме того, 5G-A имеет широкие перспективы применения в таких передовых областях, как экономика малых высот и автономное вождение.