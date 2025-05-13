К работе в такси в России допустят только автомобили отечественной сборки

К работе в качестве такси будут допускаться только автомобили российской сборки с высоким уровнем локализации. Такая норма предусмотрена законопроектом, который 13 мая рассмотрит Госдума во втором чтении, сообщает Интерфакс.

Согласно документу, в России в качестве такси можно будет использовать легковой автомобиль с уровнем локализации не менее 3,2 тысячи баллов — такое же требование предъявляется к автомобилям при госзакупках. При этом представители сферы пассажирских перевозок отмечают, что этой норме соответствуют только машины сборки «АвтоВАЗа», отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute.

Изначально предполагалось ввести новую норму с 1 октября 2025 года, однако ко второму чтению срок было предложено сдвинуть на 1 января 2033 года.

Против инициативы выступили представители отрасли. Они утверждают, что закон затруднит обновление автопарков, создаст проблемы для самозанятых водителей, а также понизит уровень обслуживания пассажиров.