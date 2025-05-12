Apple работает над новыми чипами для очков с ИИ

Apple работает над новыми чипами для «умных» очков, более мощных компьютеров Mac и ИИ-серверов. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, компания «активизировала работу» над разработкой процессора для смарт-очков, которые будут конкурировать с Meta Ray-Ban.

Другие разрабатываемые полупроводники позволят создать будущие компьютеры Mac и серверы для искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Процессор для очков основан на базе чипов, применяемых в Apple Watch. Они потребляют меньше энергии по сравнению теми, что стоят в iPhone, iPad и Mac. В них удалены некоторые детали для повышения энергоэффективности.

Будущий чип предназначен для управления несколькими камерами, которые будут установлены в очки. Их массовое производство запланировано на конец 2026 года или начало 2027.

Apple уже много лет пытается разработать «умные» очки, пишет Bloomberg. Тем временем Meta и другие компании добились успеха в этой области. Их гаджеты позволяют делать снимки, воспроизводить аудио, совершать телефонные звонки и общаться с голосовым помощником.

Компания Марка Цукерберга планирует выпустить премиум-модель с дисплеем в конце этого года и AR-очки в 2027 году, отметило агентство.

Apple пока не делает ставку на дополненную реальность. Она изучает возможность использования очков, которые с помощью камер сканируют окружающее пространство и полагаются на искусственный интеллект для помощи пользователю.

Компания из Купертино также намерена добавить камеры в AirPods и смарт-часы, стремясь превратить эти продукты в ИИ-инструменты. В Apple Watch планируется интеграция чипа под названием Nevis, в AirPods — Glennie. Они могут появиться в 2027 году.

Новые серверные чипы помогут удаленно обрабатывать запросы Apple Intelligence и передавать информацию на устройства потребителей. Сегодня компания для этой задачи полагается на те же процессоры, которые устанавливаются в Mac.