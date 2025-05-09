Литва направляет дополнительные войска на границу с Беларусью

Литва направляет дополнительные военные силы на границу с Беларусью в ответ на рост количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из соседней страны. Об этом сообщает LRT.

Начальник Государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас сообщил, что его ведомство договорилось с Вооруженными силами Литвы о размещении дополнительных войск вдоль границы с Беларусью, в приграничном районе Варена, начиная с четверга.

"Я не буду раскрывать (численность войск) на данный момент, это не является публичной информацией, но литовские войска помогут нам в обеспечении безопасности на участках нескольких пограничных пунктов", – сказал Любаевас телеканалу TV3 News.

VSAT сообщила в четверг утром, что литовские пограничники за последние 24 часа отправили обратно 48 человек, которые пытались нелегально пересечь границу.

На днях группа мигрантов забросала литовских пограничников камнями и палками.

В 2023 году Литва закрыла пункты "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью, а в марте 2024-го – „Лаворишкес" и "Райгардас".

Кроме того, 16 апреля 2025 года правительство Литвы приняло решение об ограничении движения в пунктах пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью – единственных, которые оставались открытыми.