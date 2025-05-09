Последнее обновление: 09.05.2025 13:31

В Австралии спущен на воду крупнейший в мире электрокорабль

В порту австралийского города Хобарта спущен на воду электрокорабль, который производитель называет крупнейшим в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, его длина составляет 130 метров.

Созданное компанией Incat судно получило название Hull 096. Оно спроектировано южноамериканским паромным оператором Buquebus и будет выполнять рейсы между аргентинской столицей Буэнос-Айресом и Уругваем по реке Ла-Плате. Проектная вместимость корабля составляет 2100 пассажиров и 225 транспортных средств.

Работать Hull 096 будет исключительно на электроэнергии, получаемой от аккумуляторов. Их общая масса составляет 250 тонн, а установленная мощность превышает 40 мегаватт-часов.

Представители судостроительной фирмы назвали Hull 096 самым амбициозным, сложным и важным проектом, который они когда-либо воплощали в жизнь.

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