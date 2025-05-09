Билл Гейтс намерен в течение 20 лет отдать на благотворительность почти все состояние

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс раздаст почти все свое личное состояние на благотворительные и гуманитарные цели в течение следующих 20 лет.

"Я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года фонд закроет свои двери навсегда", – заявил Гейтс.

За следующие 20 лет Фонд Гейтса намерен пожертвовать в общей сложности $200 млрд. Заявленная сумма превышает текущий объем активов фонда, и недостающие средства будет поступать из личного состояния Гейтса, которое сейчас оценивается в $108 млрд, сообщает dpa.

"Люди скажут много всего обо мне после моей смерти, но я намерен сделать так, чтобы среди этого не было фразы "он умер богатым", – заявил сооснователь Microsoft.