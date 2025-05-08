В нескольких землях Германии уже усилили пограничный контроль в рамках более жесткой политики в отношении убежища, анонсированной новым министром внутренних дел. Об этом сообщает Tagesschau.

В среду новоназначенный министр внутренних дел от ХДС Александр Добринд анонсировал усиление пограничного контроля для уменьшения количества просителей убежища, которые прибывают в Германию через другие страны ЕС и уже подавали там заявки на получение убежища. Их планируют разворачивать на границе, кроме беременных женщин и детей.

Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия сообщила, что усиленный контроль на границах с Нидерландами и Бельгией уже действует.

Об этом также заявила полиция в Баварии, граничащей с Австрией и Чехией, отметив, что постараются сделать так, чтобы проверки создавали минимум неудобств для путешественников. В частности, в рамках усиленного контроля возобновят постоянный блокпост на мосту Заальбрюке возле австрийского Зальцбурга.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Смена курса Германии уже отразилась на статистике – она впервые за много лет утратила первенство среди стран, где подают больше всего заявлений на получение убежища.