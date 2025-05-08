Новая система позволит семейным врачам узбекских поликлиник зарабатывать до $1,5 тыс. в месяц

В Узбекистане создадут новую систему работы семейных врачей, при которой специалисты смогут получать до $1500 в месяц, а медсестры — до $800. Об этом рассказал президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по реформам в сфере здравоохранения, сообщает его пресс-служба.

По его словам, центральные поликлиники в районах преобразуют в консультативно-диагностические отделения больниц, где будут работать все узкопрофильные специалисты. Соответствующий эксперимент начнется в медицинских учреждениях Иштыханского района Самаркандской области.

В таких поликлиниках базовая месячная зарплата семейного врача составит $500, медсестры — $300. Но в случае получения специалистом сертификата квалификации, оклад увеличится вдвое. Если медики будут трудиться в махалле (общине), помогая хронически больным людям, выявляя на ранней стадии рак, диабет, инсульт, сердечный приступ, предотвращая серьезные осложнения, тем самым сокращая количество посещений пациентами больниц, то им дополнительно начислят надбавку в размере базового оклада.

«Мы создадим систему, при которой семейные врачи будут получать $1500 в месяц, а медсестры — $600-800. За счет этого мы не только увеличим зарплату, но и ценность человека. Однако и результат должен быть соизмерим с этим», - подытожил президент.

Продолжая тему реформирования медучреждений и взаимодействия с населением, Мирзиёев отметил еще ряд изменений. По его словам, между медицинской бригадой и прикрепленными к ее территории гражданами будет заключаться соглашение, определяющее права и обязанности сторон. Причем пациенты смогут выбрать семейного врача, включая специалистов, осуществляющих частную практику. Кроме того, в ближайшее время чиновники утвердят пакет помощи, в рамках которого услуги и лекарства полностью покрываются за счет государства.

Президент добавил, что в поликлиниках вдвое возрастет число акушеров-гинекологов, а также на каждые три тысячи детей добавят по одному педиатру.

Важно, что отныне в первичном звене отменяются ставки в размере 0,5 или 0,25. То есть все врачи и медсестры будут трудиться только полный рабочий день.

Мирзиёев заявил, что решено отказаться от коррумпированной системы врачебно-консультативных комиссий по определению инвалидности. Теперь данной процедурой займутся медико-социальные экспертные комиссии, которые будут действовать на основании документа, выданного семейным врачом. Внедрение новой системы начнется с 1 июня текущего года в Ташкенте и Навои, а с 1 сентября — в остальных регионах страны.

По информации узбекских СМИ, врачи входят в категорию граждан с наиболее низкими зарплатами. Так, по данным государственного статистического ведомства, в 2024 году оклад медработников составлял 3,6 млн сумов ($277) в месяц. При том, что среднемесячная зарплата в Узбекистане находилась на уровне 5,3 млн сумов ($412).