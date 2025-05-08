Последнее обновление: 08.05.2025 14:49

Лукашенко пообещал в следующем месяце решить проблему с картошкой и призвал потерпеть

Лукашенко сегодня на открытии Международного выставочного центра в Минске пообещал в следующем месяце решить проблему с картошкой.

"Если переживаете за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - заявил пенсионер.

По его словам, граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже.

«Но, понимаете, есть сложности. Вы хотите подешевле свое в магазинах? И я тоже хочу, чтобы это было. А крестьяне хотят дороже продать, чтобы хоть немножко и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее. А в России в три раза дороже. Вот они и начали продавать, где дороже», - пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что Комитету госконтроля поручено разобраться с ситуацией в торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование