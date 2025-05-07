ЕК пожаловалась в Суд ЕС на 5 стран о недостаточном выполнении Акта о цифровых услугах

Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС относительно недостаточного выполнения требований Акта о цифровых услугах пятью странами – Польшей, Чехией, Испанией, Португалией и Кипром. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно информации, Еврокомиссия подала жалобу на Чехию, Испанию, Кипр, Польшу и Португалию из-за того, что они "провалили" дедлайн по запуску национального координатора по вопросам цифровых услуг, что предусмотрено Актом (законом) о цифровых услугах.

Страны-члены должны были выполнить это требование до 17 февраля 2024 года. Координатор должен обеспечивать эффективный надзор за выполнением требований Акта о цифровых услугах на территории своей страны. Кроме того, от стран-членов требовалось предоставить координаторам соответствующие полномочия и установить процедуру привлечения к ответственности за нарушения.

В Польше пока не назначили координатора и не выполнили все последующие шаги.

Чехия, Испания, Португалия и Кипр создали должность координатора, но еще не дали своим координаторам все необходимые полномочия.

В целом Еврокомиссия 7 мая подала обращение в Суд ЕС в отношении ряда стран по разным вопросам.