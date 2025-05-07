Беспилотник Bayraktar TB2 установил новый рекорд высоты полета

Боевой беспилотник Bayraktar TB2 поднялся на высоту 11,3 километра и побил собственный рекорд высоты полета. Об этом говорится в сообщении компании Baykar в соцсети X (ранее Twitter).

"Bayraktar TB2T-AI побил собственный рекорд высоты, достигнув 37 096 футов (11,3 км - прим.)", - говорится в сообщении компании.

Рекорд был установлен во время испытательного полета, в ходе которого были определены и проверены высотные характеристики системы.

Усовершенствованный Bayraktar TB2T-AI оснащен турбодвигателем и новейшей системой искусственного интеллекта. Предыдущий рекорд высоты был установлен во время испытаний в конце февраля этого года, он составил 30318 футов (9,2 км).

Bayraktar TB2T-AI способен развивать скорость более 160 узлов (300 км/ч). Он предназначен для более эффективной и продолжительной работы на поле боя благодаря увеличенной взлетной массе и грузоподъемности.

В начале марта этого года компания Baykar завершила испытание мини-крылатой ракеты KEMANKEŞ 1, которая работает на основе технологии искусственного интеллекта. Он может применяться на БПЛА AKINCI, Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3.