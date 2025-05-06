В Беларуси с 7 мая начнет действовать порядок оценки выполнения нормативов госсоцстандартов на транспорте

В Беларуси с 7 мая вступает в силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций № 6 от 31 января 2025 г., которым утверждена Инструкция по оценке выполнения нормативов государственных социальных стандартов в области транспорта.

В числе нормативов:

норматив наличия пассажирских терминалов для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов – один-два пассажирских терминала на один район;

охват транспортным обслуживанием (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период): административных центров сельсоветов (100 % при обязательном выполнении не менее 16 рейсов в неделю, с 2026 года – не менее 20 рейсов в неделю); агрогородков с численностью населения более 1 тыс. человек (100 % при обязательном выполнении не менее 28 рейсов в неделю);

зона охвата населенных пунктов с численностью населения от 20 человек транспортным обслуживанием (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период) – до 3 км;

норматив обслуживания населения в рамках городских перевозок для городов и городских поселков с численностью: от 10 до 30 тыс. человек (один автобус на 8 тыс. человек), от 30 до 50 тыс. человек (один автобус на 4 тыс. человек), от 50 до 250 тыс. человек (один автобус (троллейбус, трамвай) на 2 тыс. человек), от 250 до 1000 тыс. человек (один автобус (троллейбус, трамвай) на 1,5 тыс. человек), свыше 1000 тыс. человек (один автобус (троллейбус, трамвай, вагон метрополитена) на 2 тыс. человек);

норматив обслуживания населения на маршрутах междугородных внутриобластных автомобильных перевозок в регулярном сообщении (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период) – ежедневно один оборот (два рейса) между районным и областным центрами.

Для вынесения заключения о выполнении социального стандарта на территориальном уровне необходимо сравнить фактически достигнутый его уровень, определенный в соответствии с инструкцией, с уровнем установленного социального стандарта, или с более высоким уровнем, утвержденным решениями вышестоящего местного исполнительного и распорядительного органа для каждой административно-территориальной единицы с учетом ее специфики и развития инфраструктуры.

Согласно документу, социальные стандарты устанавливают гарантированный уровень транспортных услуг, позволяющий удовлетворить основные потребности населения в перемещении. Оценка их выполнения позволит ввести единообразный подход при анализе работы по обслуживанию населения в соответствии с нормативами социальных стандартов.