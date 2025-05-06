На Гомельщине выявили очередные крупные махинации в сфере АПК

В Речицком районе сотрудники ГУБЭП МВД и УБЭП УВД Гомельщины выявили факты систематических искажений статистической отчетности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Утверждается, что местный житель, являясь должностным лицом с 2017 по 2022 год, давал подчиненным указания о внесении заведомо ложных сведений в документы.

«Действия фигуранта были направлены в том числе на сокрытие падежа порядка 1500 голов крупного рогатого скота. Его подчиненные, исполнявшие незаконные распоряжения по искажению производственных показателей в сфере животноводства и растениеводства, также не ушли от ответственности», - информирует МВД.

За последние пять лет возбуждено 44 уголовных дела в отношении руководителей 8 сельскохозяйственных предприятий и сотрудника райисполкома.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.