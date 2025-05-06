ЕС выделит €500 млн на привлечение иностранных ученых

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили о выделении €500 млн для привлечения ученых к работе в ЕС на фоне нападок Дональда Трампа на американские университеты. Об этом сообщает Reuters.

Во время мероприятия в Университете Сорбонны в Париже Макрон призвал исследователей всего мира "объединиться и присоединиться к нам".

"Если вы любите свободу, приезжайте и помогите нам сохранить ее", – подчеркнул он.

По словам фон дер Ляйен, пакет на сумму €500 млн будет направлен на финансирование научных проектов и помощь университетам в покрытии расходов на привлечение иностранных ученых для их реализации.

Президент Еврокомиссии также заявила о планах до 2030 года выйти на уровень в 3% ВВП инвестиций в научные исследования и разработки.

Макрон в свою очередь пообещал €100 млн от Франции, не уточнив, однако, идет ли речь о дополнительной сумме или о вкладе его страны в финансирование со стороны ЕС.

Ранее президент Франции призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав национальную программу их финансовой поддержки.

Заявления европейских лидеров связаны с последними нападками администрации Дональда Трампа на американские университеты и сокращением их федерального финансирования.

Последней мишенью президента США стал престижный Гарвардский университет, который, по словам Трампа, следует лишить государственных исследовательских контрактов за отказ допустить внешний политический надзор.