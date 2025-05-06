Последнее обновление: 06.05.2025 11:03

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Лукашенко 5 мая подписал указ № 179 "О призыве офицеров запаса на военную службу", сообщает его пресс-служба.

В 2025 году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

В комментарии поясняется, что эти мероприятия проводятся Вооруженными Силами ежегодно на плановой основе.

Ожидается, что реализация указа позволит "повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва".

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