Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Лукашенко 5 мая подписал указ № 179 "О призыве офицеров запаса на военную службу", сообщает его пресс-служба.

В 2025 году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

В комментарии поясняется, что эти мероприятия проводятся Вооруженными Силами ежегодно на плановой основе.

Ожидается, что реализация указа позволит "повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва".