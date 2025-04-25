Китайский автобренд представил летающий автомобиль с дальностью полета более 200 км

Ведущий китайский автоконцерн FAW Group Co., Ltd. в среду представил свой первый летающий автомобиль под брендом Hongqi, сделав очередной шаг в будущее мобильности.

Дальность полета новинки составляет более 200 км, и планируется, что она совершит свой первый полет в течение этого года, сообщили в корпорации FAW, чья штаб-квартира находится в городе Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь, Северо-Восточный Китай).

По данным FAW, интеллектуальная система кабины летающего автомобиля может предоставлять водителю информацию в режиме реального времени с помощью голосовых подсказок и изображений, что позволяет значительно снизить сложность эксплуатации. Чтобы гарантировать безопасность пользователей, при его разработке и проектировании строго соблюдались самые высокие отраслевые стандарты безопасности.

В тот же день бренд Hongqi представил три новые модели автомобилей, две из которых доступны как в гибридном, так и в полностью электрическом исполнении. Кроме того, в продажу официально поступили еще две новые модели электрокаров этой марки, пишет Синьхуа.

Hongqi, что в переводе с китайского означает "красный флаг", - культовый китайский автомобильный бренд, основанный в 1958 году. В настоящее время в продаже под брендом Hongqi представлено 18 моделей, включая автомобили с бензиновым двигателем, чисто электрические автомобили, подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и электромобили с увеличенным радиусом действия (EREV).