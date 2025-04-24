Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в лесах Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Согласно информации, накануне огонь повредил почти 40 га леса. Работники лесного хозяйства сделали все от себя зависящее, чтобы максимально оперативно локализовать лесные пожары, утверждает пресс-служба.

Сегодня леса также продолжают гореть, а лесоводы и гослесохрана - нести боевую службу. Так, к примеру, один из очагов был зафиксирован в Ивьевском лесхозе. В результате перехода огня с сельскохозяйственного поля сгорел 1 га леса. Очаг был обнаружен с помощью системы "Лесной страж".

"Сухая погода и сильный ветер лишь способствовали распространению огня. Была угроза возникновения ЧС. Но благодаря оперативным и слаженным действиям 35 работников лесхоза удалось избежать чрезвычайной ситуации и остановить огонь", - рассказал консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко.

Специалист добавил, что на ликвидации возгорания работали 3 пожарных автомобиля, 2 трактора с плугами, 3 лесопожарных модуля. Лесхозу удалось самостоятельно справиться с пожаром в сложных условиях без привлечения помощи со стороны других ведомств.