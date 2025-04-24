Последнее обновление: 24.04.2025 18:56

Нейросеть научилась выявлять рак легких на четыре месяца раньше врачей

Нейросеть научили выявлять рак легких на четыре месяца раньше врачей.

Ученые из Амстердамского университетского медицинского центра разработали передовой алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он может обнаруживать признаки рака легких за четыре месяца до постановки диагноза. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of General Practice (BJGP).

Новая технология анализирует всю историю болезни пациента, включая неструктурированные записи врачей общей практики.

Алгоритм выявляет скрытые закономерности и «тревожные сигналы» в заметках докторов. Это позволяет предварительно диагностировать болезнь во время планового приема.

По словам авторов разработки, 62% случаев рака можно выявлять значительно быстрее. Это значительно снизит смертность — 80% пациентов уходят из жизни в течение года из-за поздней диагностики.

«Даже четыре недели ранней диагностики улучшают прогноз — значит, четыре месяца могут спасти тысячи жизней», - отметил профессор Хенк ван Веерт, руководивший исследованием.

Технология уже протестирована на данных более 525,5 тысячи пациентов, включая 2386 случаев рака легких. Сейчас исследователи работают над адаптацией алгоритма для разных систем здравоохранения.



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