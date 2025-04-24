Российские таксисты не хотят пересаживаться в отечественные машины

Большинство российских таксистов отказывается пересаживаться на автомобили местного производства. Об этом свидетельствует проведенный Общественным советом по развитию такси опрос среди более чем 1500 водителей из разных регионов.

Результаты показали, что 70% респондентов предпочитают иномарки, даже если речь идет о более дорогой аренде или покупке.

Водители объясняют свою позицию просто. Они не хотят терять клиентов. По их словам, пассажиры часто отменяют поездки, если видят, что машина российского производства. Особенно это касается «Лад» — именно их чаще всего упоминали в опросе. Таксисты утверждают, что пассажиры воспринимают такие автомобили как устаревшие и неудобные.

Второй аргумент — техническое состояние. Водители жалуются на частые поломки, слабую шумоизоляцию и устаревшие системы безопасности. Даже новые машины, по их словам, требуют больше внимания в обслуживании и быстрее теряют товарный вид.

Некоторые участники опроса рассказали, что им приходилось отказываться от заказов из-за технических проблем, возникавших во время смены. Из-за этого падает доход и растет раздражение клиентов.

Совет по развитию такси считает, что производителям стоит обратить внимание на запросы водителей. Без улучшения качества и имиджа российским брендам будет трудно закрепиться в сегменте городских перевозок, особенно на фоне усиливающейся конкуренции с китайскими марками, которые стремительно занимают рынок, пишет РБК.