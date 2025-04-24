Власти Беларуси определились со стоимостью охоты на внесенных в Красную книгу медведя и рысь

Постановлением Совмина № 233 от 23 апреля 2025 года установлена минимальная стоимость разрешений на добычу рыси и медведя, которые включены в Красную книгу Беларуси.

Согласно документу, минимальная стоимость разрешения на добычу медведя составит 500 рублей для граждан Беларуси или других стран ЕАЭС; 1000 рублей — для граждан других стран.

Разрешение на охоту на рысь обойдется в 200 рублей для граждан Беларуси и стран ЕАЭС; 500 рублей — для жителей иностранных государств.

Дополнительно охотники должны будут купить охотничью путевку, которая стоит не меньше 5 рублей на человека. Без нее разрешение не действует.

Новые правила охоты вступают в силу с 21 мая 2025 года.

Как сообщалось, Министерство природных ресурсов в 2024 году понизило статус медведя и рыси в Красной книге по инициативе Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР). Позднее в том же году Лукашенко подписал указ № 420, который разрешил охотиться на эти виды животных.