Последнее обновление: 23.04.2025 18:01

Чешские депутаты одобрили расширение полномочий военной полиции, включая применение дронов

Чешские депутаты поддержали расширение полномочий военной полиции, которая получит возможность сама применять БПЛА, а также в обоснованных случаях запрещать полеты беспилотников.

Военная полиция обеспечивает безопасность чешских военнослужащих, а также солдат союзников, охраняет склады боеприпасов и другие военные объекты, пишет чешские СМИ.

По словам представителей Минобороны Чехии, внесение соответствующих поправок в законодательство вызвано ухудшением ситуации с безопасностью в мире и появлением новых рисков, например, широкое применение методов электронного боя.

В настоящее время, в отличие от государственной, военная полиция не имеет права на противодействие беспилотникам, которые представляют собой угрозу для охраняемых объектов или людей. Обсуждаемые поправки также предоставляют возможность введения запрета на фотосъемку военных объектов.



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