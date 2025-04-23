Intel планирует сократить более 20% штата

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует сократить более 20% сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Компания, как ожидается, объявит об этом на текущей неделе.

Intel намерена оптимизировать управление и восстановить в компании культуру, ориентированную на инженеров, отметил источник.

Это будет первый крупный шаг нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана, возглавившего компанию в марте.

Выступая на конференции Intel в Лас-Вегасе в апреле Лип-Бу Тан пообещал масштабные "культурные изменения" в компании, заявив, что будет отдавать приоритет привлечению талантов, выстраиванию отношений с клиентами и сокращению бюрократии.

Intel ликвидировала порядка 15 тыс. рабочих мест с момента объявления мер снижения расходов в августе прошлого года. По данным на конец 2024 года штат компании насчитывал 108,9 тыс. сотрудников.

Intel опубликует отчетность за первый квартал 2025 года 24 апреля.

Акции компании подорожали на 2% на дополнительных торгах во вторник. С начала этого года их стоимость снизилась на 2,7%.